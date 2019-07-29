Жительницу Мичуринска ограбили в магазине
Полицейские задержали воровку по горячим следам
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30-летняя жительница Мичуринска сообщила в полицию, что в примерочной магазина у нее украли кошелек с деньгами. Вор воспользовался тем, что она отходила за новыми вещами для примерки, а сумку оставляла в кабинке.
Преступление удалось раскрыть очень быстро. Как сообщают в региональном УМВД, воришкой оказалась 39-летняя жительница наукограда, которая не стала отпираться и вернула похищенное.
ИСТОЧНИК KP.RU