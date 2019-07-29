2019-07-29T13:00:42+03:00
Происшествия

Жительницу Мичуринска ограбили в магазине

Полицейские задержали воровку по горячим следам
Марина Поповцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

30-летняя жительница Мичуринска сообщила в полицию, что в примерочной магазина у нее украли кошелек с деньгами. Вор воспользовался тем, что она отходила за новыми вещами для примерки, а сумку оставляла в кабинке.

Преступление удалось раскрыть очень быстро. Как сообщают в региональном УМВД, воришкой оказалась 39-летняя жительница наукограда, которая не стала отпираться и вернула похищенное.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24