В Тамбовской области от наезда авто пострадал 10-летний велосипедист
Мальчик сам обратился за помощью к медикам
Ребенок самостоятельно обратился в больницуФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой пострадал юный велосипедист, произошла 27 июля в 17 часов 30 минут на улице Интернациональной около дома №71 села Петровское Петровского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 47-летний водитель автомобиля «Renault Sandero», наехал на десятилетнего мальчика.
- В результате аварии велосипедист получил травмы и самостоятельно обратился в ТОГБУЗ «Петровская ЦРБ», - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU