В Тамбовской области от наезда авто пострадал 10-летний велосипедист

СЕГОДНЯ 11:33 2019-07-29T11:33:42+03:00

Ребенок самостоятельно обратился в больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Мальчик сам обратился за помощью к медикам

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Авария, в которой пострадал юный велосипедист, произошла 27 июля в 17 часов 30 минут на улице Интернациональной около дома №71 села Петровское Петровского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 47-летний водитель автомобиля «Renault Sandero», наехал на десятилетнего мальчика.

- В результате аварии велосипедист получил травмы и самостоятельно обратился в ТОГБУЗ «Петровская ЦРБ», - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU