Три тамбовских пляжа признаны опасными
Роспотребнадзор забраковал воду в популярных зонах отдыха
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Специалисты Роспотребнадзора выявили опасные микрообрганизмы и паразитов на 3 тамбовских пляжах.
В Тамбове не рекомендуется купание на пляжах:
- «Парус»,
- «Олимпийский»,
- «Спортивный».
В Тамбовском районе эксперты также забраковали зоны купания в Тулиновке, Бокино, Покрово-Пригородном, Татаново и Новой Ляде.
Заход в воду в этих местах может обернуться аллергией и кишечными расстройствами, - предупреждают в Роспотребнадзоре по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU