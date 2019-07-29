Три тамбовских пляжа признаны опасными

СЕГОДНЯ 11:01 2019-07-29T11:01:02+03:00

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Специалисты Роспотребнадзора выявили опасные микрообрганизмы и паразитов на 3 тамбовских пляжах.

В Тамбове не рекомендуется купание на пляжах:

- «Парус»,

- «Олимпийский»,

- «Спортивный».

В Тамбовском районе эксперты также забраковали зоны купания в Тулиновке, Бокино, Покрово-Пригородном, Татаново и Новой Ляде.

Заход в воду в этих местах может обернуться аллергией и кишечными расстройствами, - предупреждают в Роспотребнадзоре по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU