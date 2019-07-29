В тамбовские поликлиники поступила вакцина от бешенства
Проблема с поставками антирабического препарата решена
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В медицинские учреждения Тамбовской области вновь начала поступать вакцина от бешенства. В областной администрации сообщили, что перебои с препаратом были связаны с приостановлением работы завода-производителя.
Временное отсутствие поставок серьезных проблем не вызвало, так как имеющиеся объемы вакцины удавалось перераспределять между учреждениями. Поэтому все, кто был укушен, своевременно получили помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU