2019-07-29T09:34:45+03:00
Происшествия

Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в аварии на тамбовской трассе

Под Мичуринском столкнулись два отечественных авто
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Двое детей и трое взрослых оказались в больницеДвое детей и трое взрослых оказались в больницеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой пострадали пять человек, произошла 27 июля в 12 часов 25 минут на 3 километре автодороги «Каспий-Кочетовка3 – Мичуринск - Кочетовка5», проходящей на территории Мичуринского района. Как рассказали в региональном УГИБДД 58-летний водитель автомобиля «Lada Granta», совершая поворот налево, столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21144», которым управлял 31-летний мужчина.

- В результате аварии травмы получили пассажиры автомобиля «Lada Granta», десятилетний мальчик и восьмилетняя девочка, 58-летняя женщина, 60-летний мужчина, рождения, а также 49-летний пассажир автомобиля «ВАЗ-21144», - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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