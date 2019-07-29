2019-07-29T09:05:08+03:00
Общество

Ветинспекторы выявили более 130 нарушений в сфере животноводства

В ходе рейдов были проверены места торговли и личные подсобные хозяйства
Марина Поповцева
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В Тамбовской области было выявлено 124 случая торговли животными, птицей и продуктами животноводства без необходимых документов.

Во втором квартале 2019 года ветеринарные инспекторы провели 145 рейдов по рынкам и ярмаркам выходного дня. Всего было проведено около 1,9 тысячи торговых точек.

Кроме того, были тщательно обследованы 900 личных подсобных хозяйств. В 8 из них были обнаружены нарушения. Хозяева не выполняли правила содержания свиней, а некоторые, вопреки законодательству, отказывались прививать животных, - рассказали в областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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