Предприимчивый мошенник лишил двух жительниц Тамбовской области 51 тысячи рублей

28 Июль 19:19 2019-07-28T19:19:59+03:00

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Две жительницы Тамбовской области лишились более 50 тысяч рублей, став жертвами промысла мошенника. 26 июля 54-летней женщине позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Неизвестный сообщил, что с банковской карты клиентки происходит несанкционированное снятие денежных средств и пояснил, что это, мол, орудуют мошенники. Для блокировки карты он попросил сообщить установочные данные карты. Тамбовчанка поверила искусному обманщику и продиктовала номер карты и ПИН-код. После чего лишалась 29 тысяч рублей. По аналогичной схеме обманули еще женщину 55 -лет. У жительницы Тамбова списали со счета 22 тысячи. Сейчас правоохранители устанавливают личность мошенника.

Региональное УМВД просит тамбовчан быть внимательными и помнить, что банки не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не спрашивают конфиденциальные коды. Если вам поступил такой звонок, не сообщайте никакой информации. Просто положите трубку, а затем обратитесь в ближайшее отделение вашего банка. Также обо всех подобных случаях следует рассказать полицейским по телефону «02», с мобильного «102».

ИСТОЧНИК KP.RU