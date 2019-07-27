2019-07-27T15:51:20+03:00
Общество

Тамбовский ипподром приглашает на праздник рысистого конезаводства

Будут разыграны главные призы для лошадей рысистых пород
Марина Поповцева
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Бега - это всегда яркое зрелище и азартБега - это всегда яркое зрелище и азарт
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3 августа на Тамбовском ипподроме пройдет праздник рысистого конезаводства. В программе забеги лучших рысаков черноземья, зрелищный конкур и ринг-выводка лошадей.

Кроме того, гостей праздника ждут выступления артистов, для детей будут работать аниматоры. Все желающие смогут попробовать себя в качестве наездника на качалке или верхом.

Фото Информационно-туристического портала Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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