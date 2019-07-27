В аварии под Тамбовом погибли трое

СЕГОДНЯ 13:59 2019-07-27T13:59:31+03:00

В лобовом столкновении выжила только одна женщина Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Водитель иномарки по неизвестной причине выскочил на встречку

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На 205 километре дороги «Воронеж-Тамбов» в Тамбовском района 32-летний мужчина за рулем «Mitsubishi Lancer» выехал на встречку. Водитель пересек сплошную и протаранил ехавший навстречу автомобиль «Lada Kalina».

В результате аварии женщина-водитель отечественного авто и находившийся с ней грудной ребенок погибли на месте. Еще одна пассажирка "Лады" в тяжелом состоянии была доставлена во больницу.

Водитель иномарки также был госпитализирован и впоследствии скончался, - сообщили в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU