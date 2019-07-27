В аварии под Тамбовом погибли трое
Водитель иномарки по неизвестной причине выскочил на встречку
В лобовом столкновении выжила только одна женщинаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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На 205 километре дороги «Воронеж-Тамбов» в Тамбовском района 32-летний мужчина за рулем «Mitsubishi Lancer» выехал на встречку. Водитель пересек сплошную и протаранил ехавший навстречу автомобиль «Lada Kalina».
В результате аварии женщина-водитель отечественного авто и находившийся с ней грудной ребенок погибли на месте. Еще одна пассажирка "Лады" в тяжелом состоянии была доставлена во больницу.
Водитель иномарки также был госпитализирован и впоследствии скончался, - сообщили в УМВД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU