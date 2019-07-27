Рассказовская "столица вязания" снова одержала победу

СЕГОДНЯ 13:12 2019-07-27T13:12:55+03:00

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Проект «Рассказово – столица вязания» победил в международном конкурсе в Индии. Местный журнал «Сидха», выбирая рассказы о необычных мировых увлечениях и традициях, обратил внимание на начинание рассказовских жителей. Награждение пройдет в сентябре, а статья о тамбовской столице вязания выйдет журнале миллионным тиражом.

Как рассказали в областной администрации, эта награда стала для проекта пятидесятой. Только в этом году рассказовцы взяли Гран-при международного маркетингового конкурса в области туризма «PROбренд».

Международный проект «Рассказово – столица вязания» существует 8 лет, за это время он объединил 6 континентов, 80 стран, 85 регионов России, его уже поддержали более 100 тысяч человек в разных уголках Земли. А в этом году у рассказовского проекта даже появился свой логотип.

ИСТОЧНИК KP.RU