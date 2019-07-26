2019-07-26T18:01:27+03:00
Происшествия

5-месячный малыш погиб в страшной аварии на тамбовской трассе

Автомобиль с грудничком протаранила иномарка, водитель которой грубо нарушил правила
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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грудничок и его бабушка погибли на месте, выжила только мать мальчикагрудничок и его бабушка погибли на месте, выжила только мать мальчикаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Страшная авария, в которой погиб грудной ребенок, произошла 26 июля в 12 часов 48 минут на 205 километре автодороги «Воронеж-Тамбов», проходящей по территории Тамбовского района. Дорожное происшествие, по данным регионального УГИБДД, спровоцировал 32-летний водитель автомобиля «Mitsubishi Lancer». Он допустил грубое нарушение правил дорожного движения – пересек сплошную линию разметки и выехал на встречную полосу. В это время здесь двигался автомобиль «Lada Kalina» под управлением 51-летней женщины, которая, скорее всего, являлась бабушкой погибшего ребенка. Она, как и малыш, скончалась на месте аварии. Известно, что грудничка перевозили на заднем сиденье, но без использования детского кресла…29-летняя мать мальчика, которая также была в автомобиле, в тяжелом состоянии сейчас находится во второй городской клинической больнице имени Архиепископа Луки.

- Водителя автомобиля «Mitsubishi Lancer» также доставили в медицинское учреждение, где он спустя буквально пару часов скончался, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшей трагедии.

Водитель иномарки прожил после ДТП несколько часов Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Водитель иномарки прожил после ДТП несколько часовФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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