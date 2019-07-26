Тамбовчан зовут помочь бездомным животным

СЕГОДНЯ 17:30 2019-07-26T17:30:05+03:00

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В областном центре состоится акция «Лучший друг», приуроченная к Всемирному дню защиты бездомных животных. Эта дата отмечается в третью субботу августа. Принять участие в ней сможет каждый.

Так, на базе Центра поддержки гражданских инициатив (г.Тамбов, ул.Советская, 130, 2 эт.) будет организован сбор необходимых для животных вещей, которые будут переданы в приюты «Доброе сердце» и «Дай лапу».Сюда тамбовчане могут принести: корм, консервы, лекарства, лакомства, игрушки, поводки (3-5 метров), впитывающие пеленки.

- Кроме того, с 12 по 17 августа будет организован выезд в приюты, где горожане смогут погулять с питомцами или помочь навести порядок на территории приюта, - сообщает сайт регионального отделения «ЕР». - По желанию можно оплатить услуги ветеринара и лечение животных. Подробности об акции можно узнать по телефону 89158730073 в будние дни с 9.00 до 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU