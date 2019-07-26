В Тамбове на два дня раньше запланированного срока открыли проезд по ул. К. Маркса у перекрестка с ул. Куйбышева

СЕГОДНЯ 17:01 2019-07-26T17:02:37+03:00

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Масштабные работы на ул. К. Маркса у перекрестка с ул. Куйбышева наконец-то завершились. Напомним, ремонт в теплокамере, расположенной прямо под дорожным полотном начался в этом месте 9 июля. Для того, чтобы провести их, жителям близлежащих домов отключили горячую воду, а движение автомобилей по этому участку перекрыли. 18 июля теплоэнергетики отчитались о завершении работ непосредственно в теплокамере, после чего рабочие приступили к восстановлению асфальтового покрытия и благоустройства на месте «раскопок». Ситуацию осложняло то, что дорогу здесь необходимо было укрепить бетонной массивной плитой. И прежде чем положить асфальт, плита должна была хорошо просохнуть. Предполагалось, что для движения ул. К. Маркса откроют 28 июля. Но сроки удалось сократить.

- Нам удалось открыть сквозное движение на два дня раньше, - поясняют в ПАО «Квадра». - Работы на этом участке велись в две смены и это позволило завершить благоустройство территории быстрее, чем предполагалось.

Работы закончились на 2 дня раньше

Фото ПАО "Квадра"

ИСТОЧНИК KP.RU