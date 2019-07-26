Тамбовская велосипедистка Марина Осипова выиграла ряд соревнований

СЕГОДНЯ 16:28 2019-07-26T16:28:36+03:00

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Тамбовская велосипедистка Марина Осипова одержала сарзу несколько побед. В ее копилке лидерство на международных гонках UCI GRAN FONDO WORLD SERIES в Москве. Она стала первой в индивидуальной гонке на 15 км в абсолютном зачете среди спортсменок разных возрастов.

Кроме того, спортсменка победила в групповой гонке на 103 км, а чуть позже - и в чемпионате России в категории «мастерс», где она вновь подтвердила чемпионский титул в гонке с раздельным стартом на 17 км и в групповой гонке на 60 км, - рассказали в Управлении по физической культуре и спорту региона.

ИСТОЧНИК KP.RU