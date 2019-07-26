2019-07-26T15:58:24+03:00
Общество

Роспотребнадзор запускает "горячую линию"

Тамбовчане могут пожаловаться на некачественные овощи и фрукты
Марина Поповцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 29 июля по 12 августа 2019 года жители Тамбовской области могут связаться со специалистами Роспотребнадзора и задать им вопросы насчет качества и безопасности фруктов и овощей.

Эксперты помогут выбрать продукцию оптимального качества, расскажут о правилах ее хранения и сроках годности, а также помогут написать заявление, если обнаружен просроченный продукт, - рассказали в Роспотребнадзоре по Тамбовской области.

Телефоны "горячей линии":

8 (4752) 48-03-82;

8 (4752) 72-03-19;

8 (4752) 47-27-88;

8(4752) 71-10-27.

Кроме того, круглосуточно работает Единый консультационный центр, его телефон:

8 800 555 49 43.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовчан зовут помочь бездомным животным
В Тамбове на два дня раньше запланированного срока открыли проезд по ул. К. Маркса у перекрестка с ул. Куйбышева
Тамбовская велосипедистка Марина Осипова выиграла ряд соревнований
Тамбовчанка убила сожителя своей матери табуреткой
Тамбовские предприятия нарушают правила обращения с отходами
Проезд в Тамбове подорожает сразу на 5 рублей
В Мичуринске будут развивать мини-гольф
Убитая в Раменском на детской площадке женщина приехала из Тамбова
Главу одного из сельсоветов в Тамбовской области обвиняют в мошенничестве
ХК «Тамбов» встретится с воронежским «Бураном»
В Тамбовской области началась приемка школ
В Моршанске столкнулись два "Рено"
У тамбовчанок похитили более 30 тысяч рублей
Тамбовские пенсионеры станцевали зумбу
Тамбовский омбудсмен заступился за жильцов общежития
Владимир Салмин посетил с рабочим визитом Липецкую область
Мичуринский сквер полностью преобразится
В Тамбове на месяц перекроют участок Рылеева
Тамбовчанку осудили за убийство истязавшего ее сожителя
В Тамбовской области столкнулись бензовоз, фура с бахчевыми и легковушка
Токаревская прокуратура помогла работникам предприятия вернуть деньги
Тамбовские следователи разыскали рассеянного убийцу