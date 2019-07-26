Роспотребнадзор запускает "горячую линию"
Тамбовчане могут пожаловаться на некачественные овощи и фрукты
Изменить размер текста:
С 29 июля по 12 августа 2019 года жители Тамбовской области могут связаться со специалистами Роспотребнадзора и задать им вопросы насчет качества и безопасности фруктов и овощей.
Эксперты помогут выбрать продукцию оптимального качества, расскажут о правилах ее хранения и сроках годности, а также помогут написать заявление, если обнаружен просроченный продукт, - рассказали в Роспотребнадзоре по Тамбовской области.
Телефоны "горячей линии":
8 (4752) 48-03-82;
8 (4752) 72-03-19;
8 (4752) 47-27-88;
8(4752) 71-10-27.
Кроме того, круглосуточно работает Единый консультационный центр, его телефон:
8 800 555 49 43.
ИСТОЧНИК KP.RU