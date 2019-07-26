Роспотребнадзор запускает "горячую линию"

СЕГОДНЯ 15:58 2019-07-26T15:58:24+03:00

Тамбовчане могут пожаловаться на некачественные овощи и фрукты

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С 29 июля по 12 августа 2019 года жители Тамбовской области могут связаться со специалистами Роспотребнадзора и задать им вопросы насчет качества и безопасности фруктов и овощей.

Эксперты помогут выбрать продукцию оптимального качества, расскажут о правилах ее хранения и сроках годности, а также помогут написать заявление, если обнаружен просроченный продукт, - рассказали в Роспотребнадзоре по Тамбовской области.

Телефоны "горячей линии":

8 (4752) 48-03-82;

8 (4752) 72-03-19;

8 (4752) 47-27-88;

8(4752) 71-10-27.

Кроме того, круглосуточно работает Единый консультационный центр, его телефон:

8 800 555 49 43.

ИСТОЧНИК KP.RU