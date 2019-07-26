Проезд в Тамбове подорожает сразу на 5 рублей

СЕГОДНЯ 14:29 2019-07-26T14:29:27+03:00

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В Тамбове и области с 10 августа подорожает стоимость услуг общественного транспорта. Как сообщили в региональном управлении по регулированию тарифов, в областном центре цена одной поездки вырастет сразу на 5 рублей – с 17 по 22 рублей. При этом пассажирам, которые будут оплачивать проезд по безналичному расчету (с помощью банковской, транспортной карты или платежных систем), услуга обойдется в 20 рублей. Подорожают также поездки в пригородных и междугородних автобусах, до 2,2 рублей за пассажирокилометр и 2,4 рублей за пассажирокилометр соответственно.

- С инициативой пересмотра тарифов обратились автотранспортные предприятия и администрация города Тамбова в связи с необходимостью приведения автобусного парка в соответствии с требованиями сегодняшнего дня, с требованиями к безопасности, качеству и прозрачности перевозок, - говорят в областном управлении по регулированию тарифов.

Так, в Тамбове в 2019-2020 годах планируют серьезно обновить подвижной состав, для этого купят 87 автобусов, 15 из которых – на газомоторном топливе. Необходимо с помощью тарифов компенсировать затраты перевозчиков на контрольно-кассовую технику и приобретение тахографов, как того требует законодательство. На стоимости проезда сказались также цены на ГСМ, например дизтопливо за год подорожало на 17%. Выросли затраты на авторезину, запчасти и пр.

Напомним, последний раз стоимость проезда в Тамбове повышали с 1 июня 2018 года, тогда с 15 рублей он вырос до 17.

ИСТОЧНИК KP.RU