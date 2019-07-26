Тамбовчанка убила сожителя своей матери табуреткой

СЕГОДНЯ 15:43 2019-07-26T15:43:25+03:00

Изменить размер текста: A A

44-летнюю жительницу Кирсанова признали виновной в убийстве пенсионера. Будучи не совсем трезвой, женщина пришла в гости к матери и решила отругать ее пожилого сожителя. Тот, по ее мнению, много пил и заставлял мать, у которой и так были проблемы со здоровьем, сильно переживать. Кроме того, мужчина бил и мать, и ее саму.

Пенсионеру нравоучения пришлись не по вкусу и он указал женщине на дверь. Придя в ярость, та принялась бить его табуреткой. От 50 полученных ударов мужчина умер на месте.

- По решению суда женщина отправится в колонию общего режима на 7 лет 6 месяцев, - сообщает СУ СК по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU