2019-07-26T15:43:25+03:00
Происшествия

Тамбовчанка убила сожителя своей матери табуреткой

Женщине дали 7,5 лет за убийство пенсионера
Марина Поповцева
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44-летнюю жительницу Кирсанова признали виновной в убийстве пенсионера. Будучи не совсем трезвой, женщина пришла в гости к матери и решила отругать ее пожилого сожителя. Тот, по ее мнению, много пил и заставлял мать, у которой и так были проблемы со здоровьем, сильно переживать. Кроме того, мужчина бил и мать, и ее саму.

Пенсионеру нравоучения пришлись не по вкусу и он указал женщине на дверь. Придя в ярость, та принялась бить его табуреткой. От 50 полученных ударов мужчина умер на месте.

- По решению суда женщина отправится в колонию общего режима на 7 лет 6 месяцев, - сообщает СУ СК по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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