Тамбовские предприятия нарушают правила обращения с отходами
Тамбовская прокуратура выявила на предприятиях областного центра нарушения при обращении с опасными отходами. В сотрудничестве с региональным Росприроднадзором она выяснила, что не все компании умеют перевозить и утилизировать отходы 1 и 2 класса опасности.
Так, по информации областной прокуратуры, на одном из предприятий транспортировкой ртутных ламп, отработанных аккумуляторов и нефтепродуктов занимался водитель, не имеющий соответствующей квалификации. На другом нерабочие люминесцентные лампы неправильно складировались и могли загрязнить помещение опасными парами ртути.
Прокуратура направила руководителям компаний-нарушителей представления. Нарушения должны быть устранены в ближайшее время, а виновные наказаны.
ИСТОЧНИК KP.RU