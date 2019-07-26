Тамбовские предприятия нарушают правила обращения с отходами

СЕГОДНЯ 15:02 2019-07-26T15:02:30+03:00

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Тамбовская прокуратура выявила на предприятиях областного центра нарушения при обращении с опасными отходами. В сотрудничестве с региональным Росприроднадзором она выяснила, что не все компании умеют перевозить и утилизировать отходы 1 и 2 класса опасности.

Так, по информации областной прокуратуры, на одном из предприятий транспортировкой ртутных ламп, отработанных аккумуляторов и нефтепродуктов занимался водитель, не имеющий соответствующей квалификации. На другом нерабочие люминесцентные лампы неправильно складировались и могли загрязнить помещение опасными парами ртути.

Прокуратура направила руководителям компаний-нарушителей представления. Нарушения должны быть устранены в ближайшее время, а виновные наказаны.

ИСТОЧНИК KP.RU