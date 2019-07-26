2019-07-26T13:33:12+03:00
Происшествия

Убитая в Раменском на детской площадке женщина приехала из Тамбова

Следователи подозревают, что причиной жестокой расправы стала ревность
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Убийство произошло на детской площадкеУбийство произошло на детской площадке
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Женщина, убитая на глазах своей маленькой дочери в подмосковном Раменском, казалась приезжей из Тамбова. ЧП произошло 25 июля на детской площадке, расположенной во дворе многоэтажки. В какой-то момент из машины вышел мужчина, который на глазах детей и многочисленных очевидцев, нанес молодой женщине около 20 ударов ножом. После этого он сел в машину и уехал. От полученных ран женщина скончалась. Как стало известно, погибшая – жительница Тамбова, в Раменском женщина снимала квартиру.

- В следственном отделе по г. Раменское ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), - сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

26 июля следователи рассказали о задержании подозреваемого в совершении этого преступления. Им, по версии следствия является 38-летний знакомый погибшей женщины.

- На допросе мужчина сообщил обо всех обстоятельствах и мотивах, совершенного им убийства, пояснив, что преступление совершено из ревности. Он написал явку с повинной и раскаялся в содеянном, - говорят в следственном комитете. - Следователем получены данные, что задержанный мужчина ранее судим за незаконный оборот оружия (ст. 222 УК РФ). Кроме того, проверяется информация о его причастности к совершенному в 2014 году в Крыму убийстве девушки. По делу назначено проведение судебно-медицинской и генетической экспертиз, планируется назначение психолого-психиатрической.

ИСТОЧНИК KP.RU

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