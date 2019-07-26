В Мичуринске будут развивать мини-гольф
Городские власти договорились о проведении мастер-класса для школьников
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28 июля в мичуринском лагере "Круглинские рассветы" состоится необычный мастер-класс. Опытные спортсмены будут учить ребят игре в мини-гольф. Областная федерация мини-гольфа сама организует процесс и привезет необходимый инвентарь.
Как сообщают в администрации Мичуринска, этот мастер-класс станет лишь первым этапом в развитии данного вида спорта на территории города.
ИСТОЧНИК KP.RU