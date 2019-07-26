В Мичуринске будут развивать мини-гольф

СЕГОДНЯ 13:59 2019-07-26T13:59:24+03:00

Городские власти договорились о проведении мастер-класса для школьников

Изменить размер текста: A A

28 июля в мичуринском лагере "Круглинские рассветы" состоится необычный мастер-класс. Опытные спортсмены будут учить ребят игре в мини-гольф. Областная федерация мини-гольфа сама организует процесс и привезет необходимый инвентарь.

Как сообщают в администрации Мичуринска, этот мастер-класс станет лишь первым этапом в развитии данного вида спорта на территории города.

ИСТОЧНИК KP.RU