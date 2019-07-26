Главу одного из сельсоветов в Тамбовской области обвиняют в мошенничестве

СЕГОДНЯ 13:03 2019-07-26T13:07:16+03:00

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Бывшего главу сельсовета в Инжавинском районе обвиняют в мошенничестве. Соответствующее заключение утвердил прокурор района.

Следствие вскрыло, что обвиняемый не раз подписывал договоры с компаниями на благоустройство территории. Однако выполнять эти работы никто и не думал. Акты приемки выполненных работ также были подложные и, по версии следствия, изготовлялись по его приказу, а средства, которые якобы шли в уплату за несуществующие работы обвиняемый клал в собственный карман.

В настоящее время уголовное дело направлено в Инжавинский районный суд, - сообщает прокуратура Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU