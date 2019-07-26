2019-07-26T12:28:16+03:00
Спорт

ХК «Тамбов» встретится с воронежским «Бураном»

Матч состоится на мичуринском льду
Марина Поповцева
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Мичуринская ледовая арена приглашает всех желающихМичуринская ледовая арена приглашает всех желающихФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
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27 июля ледовая арена «Темп» приглашает всех на матч ХК «Тамбов» и воронежским «Бураном».

Как сообщает администрация Мичуринска, в настоящее время воронежцы проводят в наукограде предсезонные сборы. Предстоящая встреча пройдет в рамках подготовки к первенству ВХЛ-2019/2020.

Начало матча в 13.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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