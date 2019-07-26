В Тамбовской области началась приемка школ
Комиссии проверяют готовность учебных заведений к 1 сентября
Каждую школу оценивают по множеству критериев
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В регионе стартовала приемка школ. Специальные комиссии проверяют ход ремонтных работ, все они должны быть завершены к 15 августа.
Как рассказали в региональном управлении образования и науки, к работе комиссий подключены специалисты образовательных организаций, МЧС, МВД, ФСБ, Росгвардии, аппарат Уполномоченного по правам ребенка, профсоюз работников образования. Каждую школу оценивают с точки зрения безопасности, защищенности от террористических и криминальных угроз. Кроме того, проверяется безопасность перевозки детей.
Фото пресс-службы управления образования и науки Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU