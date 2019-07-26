Тамбовский омбудсмен заступился за жильцов общежития

СЕГОДНЯ 10:09 2019-07-26T10:09:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Один из обитателей общежития пожаловался уполномоченному по правам человека в Тамбовской области на нарушение. Городская администрация не заботится о состоянии мест общего пользования и инженерных сетях в его доме. А ведь это общежитие маневренного фонда и его содержание - дело местных властей.

В администрации на обращение уполномоченного сообщили, что контракт с подрядчиками уже заключен. Они должны произвести ремонт коммуникаций, обновить душевые, туалеты и коридоры. Однако денег на полный цикл работ у администрации пока нет.

Омбудсмен, в свою очередь, уведомил Тамбовскую городскую Думу и прокуратуру Ленинского района о том, что люди живут в невыносимых условиях. В итоге работы в общежитии возобновили. К настоящему моменту капитальный ремонт в здании завершен

ИСТОЧНИК KP.RU