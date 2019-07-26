2019-07-26T10:21:10+03:00
Общество

Тамбовские пенсионеры станцевали зумбу

Тамбов принял участие во флешмобе городов
Марина Поповцева
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Танцы - это веселье, танцы - это молодость!Танцы - это веселье, танцы - это молодость!Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Более 350 тамбочан вышли на Площадь музыки, чтобы присоединиться к флешмобу «Танцуй, Тамбов! Танцуй, Россия!». На танец вышли одновременно 12 городов России: Ижевск, Архангельск, Тамбов, Майкоп, Владимир, Ульяновск, Курск, Воронеж, Волгоград, Мурманск, Сахалин, Благовещенск. Всего почти 4 тысячи человек возвраста 55+.

В Тамбове самым старшим участником флешмоба стала 96-летняя Евгения Борис. Оставаться в форме в столь почтенном возрасте ей помогает профессиональная закалка - женщина 18 лет проработала в цирке.

В областной администрации рассказали, что подобный флешмоб уже проводился в 2018 году. Правда, тогда участие в нем приняли только столичные пенсионеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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