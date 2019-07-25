Мичуринский сквер полностью преобразится
В мичуринском сквере на улице Советской продолжаются работы по благоустройству. На площади Ленина подходит к концу ремонт основания памятника. Напомним, что старое основание пришлось демонтировать из-за его износа. Сейчас завершается укладка плитки на новую бетонную конструкцию.
Также было отремонтировано основание бюста Н.А. Филиппова. Укладка плитки начнется в ближайшее время. Бюст зачистят и заново покроют краской.
Как рассказали в администрации города Мичуринска, в сквере высадили клены, осенью появятся каштаны и ели. Дорожки выкладываются тротуарной плиткой.Во второй части сквера произведен демонтаж бордюрного камня и тротуарной плитки.
ИСТОЧНИК KP.RU