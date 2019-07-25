В Тамбове на месяц перекроют участок Рылеева

СЕГОДНЯ 17:29 2019-07-25T17:29:09+03:00

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В течение ближайшего месяца из-за работ по реконструкции тепловых сетей для автомобилистов ограничат движение в районе дома №77 по улице Рылеева. На этом участке трубы во время гидравлических испытаний обнаружили серьезные повреждения, поэтому ее необходимо заменить на участке от жилого дома по адресу Рылеева, 77 до кольцевого пересечений Рылеева/Магистральная. Из-за того, что часть тепломагистрали располагается под проезжей частью дороги, здесь временно прекратят движение транспорта по нечетной стороне ул. Рылеева (направление движение – от б. Энтузиастов до ул. Магистральной). Работы, требующие ограничения движения транспортных средств по ул. Рылеева, будут проходить в два этапа.

Первый этап: от дома 77 к.4 до дома 77 по ул. Рылеева. Срок его проведения - с 26 июля по 2 августа. При этом будет прекращено движение транспортных средств по нечетной стороне ул. Рылеева (направление движение – от б. Энтузиастов до ул. Магистральной), на участке от дома 77 по ул. Рылеева до ул. Магистральной. На проезжей части встречного направления будет организовано двустороннее движение на участке от д.86 по ул. Рылеева до ул. Магистральной. Транспортные потоки встречного направления будут разделены водоналивными блоками. Для пассажиров городского общественного транспорта будет оборудован временный остановочный пункт «Рылеева» перед пешеходным переходом, напротив дома 90 по ул. Рылеева. На период проведения работ I этапа для удобства проезда транспорта и организации временного остановочного пункта будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на участке от д. 90 до кольца Рылеева/Магистральная со стороны разделительной полосы.

Второй этап работ по реконструкции магистрали в районе разворотного кольца будет завершен ориентировочно до конца августа. Магистраль ТМ 2А обслуживает 22 многоквартирных дома, два детских сада и школу.

- К 1 сентября мы планируем завершить ремонтные работы и восстановить дорожное полотно, чтобы возобновить движение в прежнем режиме, - сказал директор по строительству подрядной организации Алексей Дудин, - Это очень проблемный участок, зимой здесь постоянно ведутся аварийные работы. Реконструкция, в ходе которой заменим 400 метров тепловой магистрали на новые трубы с системой дистанционного контроля, позволит обеспечить бесперебойное водо- и теплоснабжение в предстоящем отопительном сезоне.

Известно, что на период работ горячее водоснабжение жилых домов будет осуществляться по резервной схеме, отключения не потребуется.

ИСТОЧНИК KP.RU