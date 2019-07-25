Тамбовчанку осудили за убийство истязавшего ее сожителя

СЕГОДНЯ 16:58 2019-07-25T16:58:49+03:00

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42-жительница Тамбова осуждена за убийство своего сожителя. Как рассказали в прокуратуре Тамбовской области, в пылу вечеринки пара поссорилась. Мужчина и прежде был не прочь поучить даму сердца кулаками. Так произошло и на этот раз - он принялся избивать женщину и та в бешенстве ударила его ножом в грудь. Удар попал в сердце, и мужчина умер на месте.

Суд учел поведение потерпевшего, и смягчил женщине приговор. Она получила 7 лет в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU