В Тамбовской области столкнулись бензовоз, фура с бахчевыми и легковушка

СЕГОДНЯ 16:34 2019-07-25T16:34:28+03:00

В аварии один человек погиб и еще двое получили травмы

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Серьезная авария произошла 25 июля в Знаменском районе, при повороте на село Яблоневка. Участниками ДТП стали три автомобиля. По предварительным данным, бензовоз выехал на полосу встречного движения, где врезался в фуру, груженую арбузами.

Арбузы рассыпались по дороге

От удара большегруз вылетел с трассы в кювет. Пострадал в ДТП автомобиль «Вольво», его также выбросило с дороги.

- В аварии погиб водитель бензовоза, - рассказали в ГУ МЧС России по Тамбовской области. – Угрозы разлития топлива из машины нет.

Водитель бензовоза погиб на месте

В ДТП пострадали еще два человека, их доставили в городскую больницу им. Архиепископа Луки.

Топливо из машины не разлилось

Фото ГУ МЧС России по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU