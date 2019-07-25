2019-07-25T16:34:28+03:00
Происшествия

В Тамбовской области столкнулись бензовоз, фура с бахчевыми и легковушка

В аварии один человек погиб и еще двое получили травмы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Авария произошла в Знаменском районеАвария произошла в Знаменском районе
Изменить размер текста:

Серьезная авария произошла 25 июля в Знаменском районе, при повороте на село Яблоневка. Участниками ДТП стали три автомобиля. По предварительным данным, бензовоз выехал на полосу встречного движения, где врезался в фуру, груженую арбузами.

Арбузы рассыпались по дороге

Арбузы рассыпались по дороге

От удара большегруз вылетел с трассы в кювет. Пострадал в ДТП автомобиль «Вольво», его также выбросило с дороги.

- В аварии погиб водитель бензовоза, - рассказали в ГУ МЧС России по Тамбовской области. – Угрозы разлития топлива из машины нет.

Водитель бензовоза погиб на месте

Водитель бензовоза погиб на месте

В ДТП пострадали еще два человека, их доставили в городскую больницу им. Архиепископа Луки.

Топливо из машины не разлилось

Топливо из машины не разлилось

Фото ГУ МЧС России по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Токаревская прокуратура помогла работникам предприятия вернуть деньги
Тамбовские следователи разыскали рассеянного убийцу
В Тамбове отключат свет на нескольких улицах
Тамбовской области не хватает актеров и певцов: на подготовку этих специалистов потратят почти 7 миллионов рублей
Жительница Бондарского района "подарила" мошенникам больше 100 тысяч рублей
В Сампурском районе построят новый храм
В Тамбове больше не будет «Дома молодежи»
В Тамбовскую область поступила вакцина от кори
Тамбовчане «помогали» жителю Коста-Рики незаконно присвоить наследство в 100 миллионов рублей
Тамбовчане останутся без света и горячей воды
Сбербанк впервые на российском рынке перевел в онлайн-режим услугу по возмещению налогов из бюджета
В Тамбовской области незаконно добывают полезные ископаемые
Фрукты в Тамбове продают с нарушениями
Два килограмма марихуаны наши у костромичей, работающих на тамбовском сельхозпредприятии
Тамбовчанка получила травмы при падении в автобусе
«Песни над Цной» в Тамбове споют звезды оперы и актеры
В Мичуринском районе появится новый детсад
Тамбовчанин пойдет под суд за издевательство над приемными детьми
В Тамбовской области возможен град
В Тамбовской области после ЧП в Хабаровском крае проверят детские лагеря
Тамбовские спортсмены получили новые коляски
В Тамбове на пляже у МНТК нашли утопленницу