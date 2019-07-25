В Тамбовской области столкнулись бензовоз, фура с бахчевыми и легковушка
Серьезная авария произошла 25 июля в Знаменском районе, при повороте на село Яблоневка. Участниками ДТП стали три автомобиля. По предварительным данным, бензовоз выехал на полосу встречного движения, где врезался в фуру, груженую арбузами.
Арбузы рассыпались по дороге
От удара большегруз вылетел с трассы в кювет. Пострадал в ДТП автомобиль «Вольво», его также выбросило с дороги.
- В аварии погиб водитель бензовоза, - рассказали в ГУ МЧС России по Тамбовской области. – Угрозы разлития топлива из машины нет.
Водитель бензовоза погиб на месте
В ДТП пострадали еще два человека, их доставили в городскую больницу им. Архиепископа Луки.
Топливо из машины не разлилось
Фото ГУ МЧС России по Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU