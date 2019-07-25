Тамбовские следователи разыскали рассеянного убийцу

СЕГОДНЯ 15:35 2019-07-25T15:35:43+03:00

Изменить размер текста: A A

42-летний житель Смоленской области осужден за убийство пенсионера. Приехав в Кирсановский район на заработки, мужчина познакомился с местным жителем, к которому через некоторое время отправился в гости. Выпив, мужчины начали ссориться. В итоге гость ударил пенсионера ножом в шею, от чего тот и умер на месте.

Испугавшись того, что совершил, гость выбежал из дома, надев по ошибке одежду убитого хозяина дома. Свою же одежду вместе с документами, преступник оставил в доме. По ним он и был позже найден.

Суд приговорил мужчину к 9 годам в колонии строгого режима, - рассказали в СУ СК по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU