В Тамбове отключат свет на нескольких улицах

СЕГОДНЯ 15:16 2019-07-25T15:16:51+03:00

На сетях будут проводиться профилактические работы

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29 июля с 9.00 до 13.00 не будет света на улице Архитектурной в Тамбове. Это связано с профилактическими работами.

Кроме того, по этой же причине с 13.00 до 16.00 электричество отключат улицах Ладыгина, Веселая, Гиляровского.

31 июля с 9.00 до 13.00 света не будет на улицах Гиляровского, Воскресная, Ласточкина, Пестрая, Проезжая, Мичуринская, Вышеславцева по причине установки приборов учета.

С 13.00 до 16.00 запланировано отключение на улице Рыбакова.

ИСТОЧНИК KP.RU