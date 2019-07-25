В Тамбове отключат свет на нескольких улицах
На сетях будут проводиться профилактические работы
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29 июля с 9.00 до 13.00 не будет света на улице Архитектурной в Тамбове. Это связано с профилактическими работами.
Кроме того, по этой же причине с 13.00 до 16.00 электричество отключат улицах Ладыгина, Веселая, Гиляровского.
31 июля с 9.00 до 13.00 света не будет на улицах Гиляровского, Воскресная, Ласточкина, Пестрая, Проезжая, Мичуринская, Вышеславцева по причине установки приборов учета.
С 13.00 до 16.00 запланировано отключение на улице Рыбакова.
ИСТОЧНИК KP.RU