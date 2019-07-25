Тамбовской области не хватает актеров и певцов: на подготовку этих специалистов потратят почти 7 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:30 2019-07-25T14:30:56+03:00

За эти средства обучат 8 человек

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В Тамбовской области обнаружился острый кадровый голод среди специалистов отрасли культуры. Решать эту проблему намерены за счет областного бюджета.

- В целях решения проблемы дефицита квалифицированных специалистов и формировании качественного кадрового состава в отрасли культуры управлению культуры и архивного дела разрешено заключить государственный контракт на 5 лет по подготовке четырех специалистов по направлению «Актерское искусство» и четырех бакалавров по специальности «Вокальное искусство», - говорится в распоряжении администрации Тамбовской области.

В общей сложности за весь пятилетний срок обучения восьми человек регион обязуется заплатить вузам 6 миллионов 827 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU