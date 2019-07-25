В Тамбове больше не будет «Дома молодежи»

СЕГОДНЯ 13:00 2019-07-25T13:00:10+03:00

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В Тамбове собираются объединить два муниципальных учреждения: «Дом молодежи» и «Центр внешкольной работы». Как следует из постановления администрации Тамбовской области, после реорганизации в областном центре появится новое учреждение дополнительного образование под названием «Цент по работе с детьми и молодежью». Руководить центром будет исполняющий обязанности директора «Дома молодежи» Сергей Богомолов. Нынешнего директора «Центра внешкольной работы» Татьяну Бочарову из-за предстоящей реорганизации, говорится в документации, ждет увольнение.

Напомним, к деятельности «Дома молодежи» в начале этого года возникли претензии у городской контрольно-счетной палаты, которая обнаружила при проверке массу нарушений, а ряд трат учреждения (например покупку компьютера Apple iMac 27 за 200 тыс. руб. и строительство корта) признали нецелевым и неэффективным использованием бюджетных средств. После этого своей должности лишился директор учреждения Илья Андреев.

ИСТОЧНИК KP.RU