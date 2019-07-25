Жительница Бондарского района "подарила" мошенникам больше 100 тысяч рублей
Не дождавшись компенсацию за БАДы, женщина отправилась в полицию
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42-летняя жительница Бондарей обратилась в полицию с сообщением о мошенничестве. Неизвестный позвонил ей и предложил компенсацию за купленные ранее биодобавки. Однако для этого якобы необходимо внести некий залог.
Не видя подвоха, женщина перевела мошенникам более 100 тысяч рублей. Но компенсацию она дожидалась напрасно.
В настоящее время поиском злоумышленников занимаются правоохранительные органы.
ИСТОЧНИК KP.RU