В Сампурском районе построят новый храм

СЕГОДНЯ 13:32 2019-07-25T13:32:21+03:00

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В Сампуре начнется строительство нового храма в честь великомученика Георгия Победоносца. Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий освятил памятный крест и закладной камень в основание будущего храма, - сообщают в Тамбовской митрополии.

Каменная церковь появилась в Сампуре в 1898 году, в советское время она была разрушена. По просьбам прихожан в 1999 году здесь была открыта домовая церковь в здании бывшей Центральной районной больницы, которая работает до сих пор.

Фото - Тамбовская епархия

ИСТОЧНИК KP.RU