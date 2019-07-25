В Сампурском районе построят новый храм
В селе Сампур заложили храм Георгия Победоносца
У сампурского храма появится собственное здание
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В Сампуре начнется строительство нового храма в честь великомученика Георгия Победоносца. Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий освятил памятный крест и закладной камень в основание будущего храма, - сообщают в Тамбовской митрополии.
Каменная церковь появилась в Сампуре в 1898 году, в советское время она была разрушена. По просьбам прихожан в 1999 году здесь была открыта домовая церковь в здании бывшей Центральной районной больницы, которая работает до сих пор.
Фото - Тамбовская епархия
ИСТОЧНИК KP.RU