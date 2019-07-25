Тамбовчане останутся без света и горячей воды
Отключение связано с ремонтными работами
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25 июля с 13.00 и до окончания работ (предположительно - на 2 недели) в жилые дома по адресу улица Советская, 187 А, Б, В и Е не будет подаваться горячая вода. Причина отключения - капитальный ремонт теплотрассы.
26 июля с 9.00 до 13.00 на севере Тамбова будет отключена электроэнергия в связи с работами на сетях. Свет отключат на следующих улицах:
- Лазурная;
- Белокаменная;
- Архитектурная;
- Шатрова;
- Ключевая;
- Свободная.
С 13.00 до 16.00 света не будет на улицах:
- Свободная;
- Клубничная;
- Гиляровского;
- Рыбакова;
- Архитектурная;
- Рылеева.
ИСТОЧНИК KP.RU