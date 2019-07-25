Тамбовчане останутся без света и горячей воды

СЕГОДНЯ 11:31 2019-07-25T11:31:33+03:00

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25 июля с 13.00 и до окончания работ (предположительно - на 2 недели) в жилые дома по адресу улица Советская, 187 А, Б, В и Е не будет подаваться горячая вода. Причина отключения - капитальный ремонт теплотрассы.

26 июля с 9.00 до 13.00 на севере Тамбова будет отключена электроэнергия в связи с работами на сетях. Свет отключат на следующих улицах:

- Лазурная;

- Белокаменная;

- Архитектурная;

- Шатрова;

- Ключевая;

- Свободная.

С 13.00 до 16.00 света не будет на улицах:

- Свободная;

- Клубничная;

- Гиляровского;

- Рыбакова;

- Архитектурная;

- Рылеева.

ИСТОЧНИК KP.RU