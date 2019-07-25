В Тамбовской области незаконно добывают полезные ископаемые

СЕГОДНЯ 10:59 2019-07-25T10:59:24+03:00

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За 6 месяцев 2019 года госконтроль выявил 121 нарушение в сфере экологии. Основная масса нарушений связана с неправильным обращением с отходами, а также с незаконной разработкой недр. Нарушители оштрафованы на общую сумму в 2 млн рублей.

Администрация Тамбовской области информирует, что с планом проведения проверок на 2019 год можно ознакомиться на сайте управления по охране окружающей среды и природопользованию области http://opr.tmbreg.ru/ в разделе «Основные направления деятельности управления» - «Государственный экологический надзор».

ИСТОЧНИК KP.RU