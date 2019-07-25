Фрукты в Тамбове продают с нарушениями

СЕГОДНЯ 10:29 2019-07-25T10:29:14+03:00

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Специалисты Роспотребнадзора забраковали 40 партий плодов и овощей объемом 166 кг. Продукция была выставлена на продажу без документов, подтверждающих ее безопасность.

Всего в ходе рейдов за 2 квартал 2019 года служба проверила около 300 предприятий торговли. Фрукты и овощи проверялись, в том числе, и в лабораторных условиях. Все пробы подтвердили качество и безопасность плодов, - сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU