Два килограмма марихуаны наши у костромичей, работающих на тамбовском сельхозпредприятии
Наркотик молодые люди носили в рюкзаках
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Тамбовские полицейские задержали жителей Костромской области, которые работали на сельхозпредприятии Знаменского района. Наркополицейские остановили их 24 июля на полевой дороге в в полутора километрах от знаменского села Дуплято-Маслово. У каждого из мужчин при себе имелся рюкзак, в каждом из которых было обнаружено и изъято по 1 килограмму марихуаны. По этим фактам проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU