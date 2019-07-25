Тамбовчанка получила травмы при падении в автобусе
Пожилая тамбовчанка получила травмы при падении в салоне автобуса. Как пояснили в региональном УГИБДД, ЧП произошло 24 июля примерно в пять часов вечера на улице Мичуринской в районе дома №136 города Тамбова. В это время 37-летний водитель автобуса «МАЗ-103075», чтобы избежать столкновения с автомобилем, экстренно затормозил. При этом маневре в автобусе не удержалась на ногах и упала 88-летняя женщина.
- В результате ДТП пассажирка на автомобиле скорой медицинской помощи была доставлена в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU