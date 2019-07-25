2019-07-25T09:50:06+03:00
Происшествия

Тамбовчанка получила травмы при падении в автобусе

88-летняя женщина не удержалась на ногах при резком торможении машины
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Поездка в автобусе закончилась для пожилой женщины в больницеПоездка в автобусе закончилась для пожилой женщины в больницеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Пожилая тамбовчанка получила травмы при падении в салоне автобуса. Как пояснили в региональном УГИБДД, ЧП произошло 24 июля примерно в пять часов вечера на улице Мичуринской в районе дома №136 города Тамбова. В это время 37-летний водитель автобуса «МАЗ-103075», чтобы избежать столкновения с автомобилем, экстренно затормозил. При этом маневре в автобусе не удержалась на ногах и упала 88-летняя женщина.

- В результате ДТП пассажирка на автомобиле скорой медицинской помощи была доставлена в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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