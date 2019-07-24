«Песни над Цной» в Тамбове споют звезды оперы и актеры

СЕГОДНЯ 18:00 2019-07-24T18:00:37+03:00

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10 августа в Тамбове в седьмой раз пройдет Межрегиональный фестиваль хоровой музыки «Песни над Цной». В этот раз он посвящен Году театра. Поэтому особенностью нынешнего фестиваля станет участие в нем всех профессиональных театров области и столичных звезд сцены.

Музыкальный праздник состоится на площадки Музыки, на склонах набережной. Откроет фестиваль традиционный лодочный променад-концерт, иллюстрирующий детали культурной жизни Тамбова первого десятилетия XX века. Вдоль берегов Цны проплывут прогулочные катера, образовав своеобразную музыкальную флотилию. Хоровые коллективы из городов и районов области исполнят популярные советские и народные русские песни.

После начнется многочасовой музыкальный песенный марафон. В этом году в фестивале примут участие Тамбовский камерный хор имени С.В. Рахманинова, хор Валаамского монастыря, Кубанский казачий. Фестиваль «Песни над Цной» уникален по количеству музыкальных песенных жанров. В его программе органично сочетаются произведения классической, народной и современной популярной музыки. Программа этого года будет наполнена лучшими произведениями из опер, опперет, музыкальной драмы и комедии.

- В гала-концерте примут участие: актер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова» Александр Олешко, солисты Государственного академического Большого театра России Агунда Кулаева и Алексей Татаринцев; солисты Московского театра «Новая опера» им. Е.В.Колобова» Нурлан Бекмухамбетов, Ирина Костина, Ирина Морева и Анджей Белецкий; солист Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н.И.Сац» Денис Болдов, а также артисты тамбовских театров, - рассказали в пресс-службе администрации тамбовской области. - Завершит концертную программу фестиваля выступление народного артиста Республики Беларусь, заслуженного артиста Российской Федерации Ярослава Евдокимова.

ИСТОЧНИК KP.RU