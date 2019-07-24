2019-07-24T17:39:16+03:00
Общество

В Мичуринском районе появится новый детсад

Строительство обойдется в 67,6 млн рублей
Марина Поповцева
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Новый садик-ясли «Созвездие» появится в селе Старое Хмелевое Мичуринского района. Сейчас здание готово на треть: завершается кладка, обустраиваются входные группы и внутренние перегородки. Производится гидроизоляция и утепление цоколя. На строительство будет затрачено 67,6 млн рублей из федерального и областного бюджета.

В садике будет 3 группы: для малышей 1-2 лет, 2-3 лет и 3-7 лет. Ребятишки будут развиваться через исследовательскую деятельность. Для этого на территории построят теплицу и организуют сенсорную комнату. Разумеется, детсад оказался полностью укомплектован дошколятами еще до завершения строительства.

В 2019 году в Тамбовской области планируют построить 5 новых детсадов в Тамбове, Кирсанове, Мичуринском и Тамбовском районах. До 2022 года в регионе будет возведено 14 детских садов на 2130 мест. Общая стоимость строительства 1,5 миллиарда рублей, - сообщает администрация области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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