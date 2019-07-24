В Тамбовской области после ЧП в Хабаровском крае проверят детские лагеря

СЕГОДНЯ 16:30 2019-07-24T16:30:24+03:00

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В Тамбовской области по поручению прокуратуры пройдут проверки во всех детских лагерях. Организуют их сотрудники ГУ МЧС России по региону.

Уже известно, что палаточных лагерей, как в Хабаровском крае, где при пожаре погибли четверо детей и пострадали девять человек, на Тамбовщине нет. По данным прокуратуры области, контроль за соблюдением санитарных, противопожарных и прочих норм в детских лагерях, ведется на постоянной основе. Каких-то серьезных нарушений требований именно противопожарной безопасности, по итогам первой смены, в учреждениях отдыха не обнаружили.

- Основная масса выявленных нарушений была связана с несоблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства: использование для приготовления пищи посуды со сколами; ненадлежащее проведение влажных уборок; отсутствие маскитных сеток на форточках, использование для приготовления пищи продуктов при отсутствии на них документов, подтверждающих ее качество и другие нарушения, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU