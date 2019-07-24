2019-07-24T15:55:14+03:00
Общество

Тамбовские спортсмены получили новые коляски

Специальные коляски предназначены для подготовки к танцевальным соревнованиям
Марина Поповцева
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Новые коляски предназначены для безопасного передвижения по паркетуНовые коляски предназначены для безопасного передвижения по паркету
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Федерация танцев на колясках вручила тамбовским спортсменам 3 особые коляски. Они были куплены специально для подготовки к общероссийским соревнованиям за счет средств президентского гранта.

Коляски были изготовлены для начинающих танцоров по индивидуальным меркам. Танцоры- колясочники занимаются в Тамбовском колледже искусств, где работает обновленный дом танца. Здание максимально адаптировано для нужд инвалидов.

Тамбовские танцоры выезжают на Всероссийские и международные соревнования, принимают участие в мастер-классах. В их копилке немало наград разного достоинства.

Фото Юлии Бардаковой

ИСТОЧНИК KP.RU

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