Звонки без сети: технология интернет-звонков стала доступна абонентам Тамбовской области

СЕГОДНЯ 14:23 2019-07-24T14:23:57+03:00

МТС запустила в Тамбове и Тамбовской области технологии голосового вызова по сетям Wi-Fi (Wi-Fi Calling), а также по сети LTE (VoLTE или Voice over LTE)

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Благодаря Wi-Fi Calling абоненты могут совершать вызовы и принимать звонки даже в тех местах, где прохождение сигнала сотовой сети затруднено, зато есть стабильное Wi-Fi-подключение. Чаще всего это - новые торговые и бизнес центры, магазины и кафе, расположенные в подвальных помещениях и на цокольных этажах, спортивные залы, складские помещения в промышленных зонах. Кроме того, с помощью Wi-Fi Calling можно совершать звонки за рубежом при наличии подключения Wi-Fi.

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ИСТОЧНИК KP.RU