2019-07-24T14:23:57+03:00
Общество

Звонки без сети: технология интернет-звонков стала доступна абонентам Тамбовской области

МТС запустила в Тамбове и Тамбовской области технологии голосового вызова по сетям Wi-Fi (Wi-Fi Calling), а также по сети LTE (VoLTE или Voice over LTE)
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Благодаря Wi-Fi Calling абоненты могут совершать вызовы и принимать звонки даже в тех местах, где прохождение сигнала сотовой сети затруднено, зато есть стабильное Wi-Fi-подключение. Чаще всего это - новые торговые и бизнес центры, магазины и кафе, расположенные в подвальных помещениях и на цокольных этажах, спортивные залы, складские помещения в промышленных зонах. Кроме того, с помощью Wi-Fi Calling можно совершать звонки за рубежом при наличии подключения Wi-Fi.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тамбовская область получит 3,9 млн рублей на развитие русского языка
Тамбовский областной суд отменил решение о признании недействительными результаты публичных слушаний по полигону, за который, якобы, подписались жители Дмитриевки
Тамбовчане смогут пройти перепись через интернет
В Тамбовской области принят льготный транспортный налог
В Тамбове под колеса авто попал 9-летний мальчик
Жителя Тамбовской области заставят отрабатывать грубость
Рассказовские полицейские задержали мошенника
В "Рио" произошел "пожар"
На трассах Тамбовской области две машины «улетели» с обочины
Следователи проверят, почему в Тамбовской области нет вакцин от кори и полиомиелита
В Тамбове временно запретят стоянку на Сабуровской и Энгельса
Тамбовские онкологи испробовали новую методику борьбы с раком
Специалисты обследуют аварийный участок на перекрестке Интернациональная/Красная
Юная тамбовчанка завоевала "серебро" на Первенстве России по тхэквондо
Тамбовчанин расправился с женой в День Победы
В Тамбовской области обнаружены две нарко-плантации
В Мичуринске начали высаживать новые деревья в сквере, где раньше вырубили липы и каштаны
Руководить комиссией, которая отберет кандидатов в мэры Тамбова, снова будет первый замгубернатора Олег Иванов
Житель Кирсановского района залез в чужой дом