Тамбовская область получит 3,9 млн рублей на развитие русского языка

СЕГОДНЯ 14:32 2019-07-24T14:32:31+03:00

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Тамбовская область выиграла конкурсный отбор Министерства просвещения РФ и получит субсидию в 3,9 млн рублей из федерального бюджета. Такая сумма будет выделяться ежегодно вплоть до 2022 года.

Деньги пойдут на профессиональное совершенствование педагогов. Кроме этого, планируется разработка методического материала в поддержку русского языка.

Отметим, что опыт организации стажировок в регионе уже имеется. Так, тамбовские педагоги регулярно проводят мастер-классы преподавания русского языка. В 2019 году наши специалисты провели курсы повышения квалификации для педагогов республики Дагестан, - рассказали в областном управлении образования и науки.

ИСТОЧНИК KP.RU