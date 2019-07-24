Тамбовский областной суд отменил решение о признании недействительными результаты публичных слушаний по полигону, за который, якобы, подписались жители Дмитриевки

СЕГОДНЯ 14:03 2019-07-24T14:40:26+03:00

Митинг против полигона собрал в прошлом году больше 3 тысяч человек

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24 июля в коллегии Тамбовского областного суда рассмотрели апелляционную жалобу АО «Тамбовская сетевая компания» на решение Никифоровского районного суда по иску жителя Дмитриевки Сергея Шубина к местной администрации. Разбирательство касалось законности проведения публичных слушаний, по результатам которых жители одобрили размещение на своей территории огромного полигона.

Напомним, именно Дмитриевский поссовет в июле 2017 года якобы выяснил мнение жителей по вопросу реконструкции полигона для мусора и «оценки воздействий его на окружающую среду». Согласно заключению о результатах публичных слушаний, жители "одобрили" размещение полигона в километре от своих домов и ничего опасного в таком соседстве не увидели. Участниками слушаний стали якобы полсотни человек.

Когда начались работы по реконструкции полигона и жители Дмитриевки узнали, что рядом с их домами станут размещать огромные объемы мусора со всей области, возник конфликт. Тогда жителям и «предъявили» результаты прошедших публичных слушаний, на которых они высказались «за» мусорный полигон. Выяснилось, что большинство тех, чьи подписи стояли в итоговом протоколе, даже не были обсуждении. Люди организовали акции протеста и митинг. В итоге своего поста лишился глава Никифоровского района Александр Щербаков, которому люди высказали недоверие.

С возмущенными никифоровцами в декабре прошлого года встретился губернатор Тамбовской области Александр Никитин, который пообещал, что проблема, будоражащая людей, будет решена.

- Я ответственно говорю: мы сделаем все, чтобы этот полигон не был введен, - сказал Александр Валерьевич. - Даже если допустить, что все технические, строительного характера требования будут выполнены хозяйствующим субъектом. Полигон должен быть закрыт, я вам ответственно говорю, он не будет введен в эксплуатацию.

Но сейчас, по прошествии полугода, жители поселка Дмитриевка сомневаются, что эти обещания будут выполнены. Очередное подтверждение того, что процесс затягивается, люди, по их мнению, увидели на сегодняшнем заседании суда – здесь отменили решение своих Никифоровских коллег, которые признали публичные слушания по вопросу реконструкции полигона недействительными. Решение было вынесено в апреле этого года. В областном суде обнаружили некие процессуальные нарушения, отменили решение суда первой инстанции и направили дело на новое рассмотрение в суд Никифоровского района.

- Я оцениваю это как процессуальное затягивание, - говорит известный правозащитник Вадим Коровин, приехавший поддержать своих земляков из Москвы. – В этой ситуации видны страх органов власти, исполнительной, судебной и законодательной принимать решения, они понимают, что есть влиятельный бенефициар, который вложил в этот проект много денег, а с другой стороны, они видят агрессию людей и их активное сопротивление. "Крайним" быть никто не хочет...

Вместе с тем, 17 июня следователи Мичуринского МСО возбудили уголовное дело по факту фальсификации результатов публичных слушаний, проведенных администрацией Дмитриевского поссовета. Следствие по нему еще ведется.

Продолжается сейчас и разбирательство в Арбитражном суде Тамбовской области, где рассматривается вопрос о расторжении договора аренды участка в 14 га, переданного под полигон всеобластного масштаба. Тем временем, по словам представителя инициативной группы жителей Дмитриевки, юриста Натальи Фомичевой, в ответ на адвокатский запрос в Ростехнадзор ей сообщили, что все претензии этого ведомства (а при реконструкции полигона было обнаружено 36 нарушений) на сегодняшний день сняты из-за их устранения.

ИСТОЧНИК KP.RU