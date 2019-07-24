2019-07-24T13:30:41+03:00
Общество

Тамбовчане смогут пройти перепись через интернет

Всероссийская перепись населения состоится в октябре 2020 года
Марина Поповцева
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В 2020 году Тамбовская область примет участие во всероссийской переписи населения. На сей раз участвовать в ней можно будет не только в рамках обхода: тамбовчане смогут ответить на вопросы на портале госуслуг, в МФЦ и почтовых отделениях.

Заполнить переписной лист в интернете можно самостоятельно через обычный компьютер или смартфон. Сделать это можно будет в любое удобное время. Кроме того, в различных учреждениях планируется установить планшеты специально для тех, кто хочет пройти опрос в интернете.

Заполнив электронные документы, опрошенный получит специальный QR-код. Когда придут переписчики, этот код необходимо сообщить им, чтобы подтвердить, что опрос вы уже проходили.

Напомним, что перепись пройдет в октябре следующего года. В настоящее время подготовка к ней уже ведется: производится сверка адресного хозяйства, картографического материала, списка адресов, - рассказали в областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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