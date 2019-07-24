2019-07-24T13:03:35+03:00
Общество

В Тамбовской области принят льготный транспортный налог

Льгота касается многодетных семей и семей с детьми-инвалидами
Марина Поповцева
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Тамбовская областная Дума приняла изменения в закон «О транспортном налоге в Тамбовской области». Поправки освобождают одного из многодетных родителей от транспортного налога на грузовик (до 150 л.с.) или автобус (до 200 л.с.). Поправка начинает действовать с 1 января 2019 года.

Кроме того, от транспортного налога освобожден один из родителей, опекун или попечитель ребенка-инвалида, если у него есть легковушка (до 150 л.с.), - сообщает пресс-служба "Единой России".

ИСТОЧНИК KP.RU

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