В Тамбове под колеса авто попал 9-летний мальчик

СЕГОДНЯ 12:30 2019-07-24T12:30:42+03:00

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Авария, в которой пострадал маленький мальчик, произошла 23 июля примерно в 15 часов 50 минут на улице Широкой около дома №3 города Тамбова. Как сообщили в региональном УГИБДД, 20-летний водитель автомобиля «Audi-A5 выезжая с прилегающей территории допустил наезд на девятилетнего ребенка.

- В результате ДТП ребенка с травмами доставили на машине скорой медицинской помощи в Детскую областную больницу города Тамбова, - сообщили в пресс-службе областного УГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU