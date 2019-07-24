В Тамбове под колеса авто попал 9-летний мальчик
Ребенок гулял около дома на улице Широкой
20-летний водитель наехал на маленького пешеходаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой пострадал маленький мальчик, произошла 23 июля примерно в 15 часов 50 минут на улице Широкой около дома №3 города Тамбова. Как сообщили в региональном УГИБДД, 20-летний водитель автомобиля «Audi-A5 выезжая с прилегающей территории допустил наезд на девятилетнего ребенка.
- В результате ДТП ребенка с травмами доставили на машине скорой медицинской помощи в Детскую областную больницу города Тамбова, - сообщили в пресс-службе областного УГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU